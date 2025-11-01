Directory Aziendale
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Attuario Stipendi

La retribuzione totale Attuario media in Ireland presso Tata Consultancy Services varia da €33.6K a €46.7K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tata Consultancy Services. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025

Retribuzione Totale Media

€36K - €42.4K
Ireland
Range Comune
Range Possibile
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tata Consultancy Services, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Attuario in Tata Consultancy Services in Ireland raggiunge una retribuzione totale annua di €46,748. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tata Consultancy Services per il ruolo Attuario in Ireland è €33,562.

Altre Risorse