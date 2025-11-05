Directory Aziendale
Tango
Tango Ingegnere del Software Stipendi a Greater Toronto Area

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Tango. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Tango, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Tango in Greater Toronto Area raggiunge una retribuzione totale annua di CA$233,218. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Tango per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Toronto Area è CA$233,218.

