Sysco Data Scientist Stipendi a Greater Houston Area

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Greater Houston Area mediano presso Sysco ammonta a $120K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sysco. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
Totale annuo
$120K
Livello
L3
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
3 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Sysco?
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Sysco in Greater Houston Area raggiunge una retribuzione totale annua di $150,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sysco per il ruolo Data Scientist in Greater Houston Area è $121,000.

