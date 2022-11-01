Directory delle Aziende
Syfe Stipendi

L'intervallo di stipendi di Syfe va da $35,914 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $79,744 per un Designer di Prodotto all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Syfe. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $35.9K
Designer di Prodotto
$79.7K
Project Manager
$52.9K

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Syfe è Designer di Prodotto at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $79,744. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Syfe è di $52,925.

Altre risorse