Swvl
Swvl Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Egypt mediano presso Swvl ammonta a EGP 944K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swvl. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
Totale annuo
EGP 944K
Livello
L4
Base
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Swvl?

EGP 7.87M

Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Swvl in Egypt raggiunge una retribuzione totale annua di EGP 1,203,451. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swvl per il ruolo Ingegnere del Software in Egypt è EGP 944,237.

