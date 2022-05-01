Directory delle Aziende
Swvl
Swvl Stipendi

L'intervallo di stipendi di Swvl va da $6,139 in compensazione totale all'anno per un Contabile all'estremità inferiore a $138,153 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Swvl. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Contabile
$6.1K
Product Manager
$108K
Project Manager
$12.1K

Ingegnere del Software
$19.3K
Responsabile Ingegneria Software
$138K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Swvl è Responsabile Ingegneria Software at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $138,153. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Swvl è di $19,296.

