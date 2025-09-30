Directory Aziendale
SWStrategies
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

SWStrategies Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in United States mediano presso SWStrategies ammonta a $130K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SWStrategies. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
SWStrategies
Frontend Software Engineer
Dallas, TX
Totale annuo
$130K
Livello
Senior
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
8 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso SWStrategies?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in SWStrategies in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $130,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SWStrategies per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $130,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per SWStrategies

Aziende Correlate

  • Coinbase
  • Microsoft
  • PayPal
  • Square
  • Stripe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse