Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Portugal mediano presso SWORD Health ammonta a €34.6K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SWORD Health. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
SWORD Health
Software Engineer
Porto, PO, Portugal
Totale annuo
€34.6K
Livello
L2
Base
€34.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
5-10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso SWORD Health?

€160K

Ultimi invii di stipendi
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in SWORD Health in Portugal raggiunge una retribuzione totale annua di €84,939. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SWORD Health per il ruolo Ingegnere del Software in Portugal è €46,098.

