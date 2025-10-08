La retribuzione Ingegnere DevOps in Switzerland presso Swisscom varia da CHF 124K per year per Software Engineer a CHF 155K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Switzerland mediano year ammonta a CHF 138K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swisscom. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
