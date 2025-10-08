Directory Aziendale
Swisscom Ingegnere DevOps Stipendi a Netherlands

La retribuzione Ingegnere DevOps in Netherlands presso Swisscom varia da €56.5K per year per Software Engineer a €79.8K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Netherlands mediano year ammonta a €63.8K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swisscom. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer
(Livello Base)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Quali sono i livelli di carriera presso Swisscom?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere DevOps in Swisscom in Netherlands raggiunge una retribuzione totale annua di €89,577. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swisscom per il ruolo Ingegnere DevOps in Netherlands è €58,929.

