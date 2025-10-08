Directory Aziendale
Swisscom
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Ingegnere DevOps

Swisscom Ingegnere DevOps Stipendi

La retribuzione Ingegnere DevOps in Switzerland presso Swisscom varia da CHF 124K per year per Software Engineer a CHF 155K per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in Switzerland mediano year ammonta a CHF 138K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swisscom. Ultimo aggiornamento: 10/8/2025

Media Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni ()
Bonus
Software Engineer
(Livello Base)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

CHF 160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di CHF 30K+ (a volte CHF 300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Swisscom?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere DevOps in Swisscom in Switzerland raggiunge una retribuzione totale annua di CHF 162,891. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swisscom per il ruolo Ingegnere DevOps in Switzerland è CHF 133,141.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Swisscom

Aziende Correlate

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse