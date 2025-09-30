Directory Aziendale
Swiss Re
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

Swiss Re Manager di Prodotto Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Prodotto in Switzerland mediano presso Swiss Re ammonta a CHF 160K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swiss Re. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Totale annuo
CHF 160K
Livello
Senior Product Manager
Base
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 18.2K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Swiss Re?

CHF 134K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di CHF 25.2K+ (a volte CHF 252K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Manager di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Swiss Re in Switzerland raggiunge una retribuzione totale annua di CHF 361,157. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swiss Re per il ruolo Manager di Prodotto in Switzerland è CHF 159,539.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Swiss Re

Aziende Correlate

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse