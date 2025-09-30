Directory Aziendale
Swiss Re
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Attuario

  • Tutti gli stipendi Attuario

Swiss Re Attuario Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Attuario in United States mediano presso Swiss Re ammonta a $157K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swiss Re. Ultimo aggiornamento: 9/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Totale annuo
$157K
Livello
AVP
Base
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18K
Anni in azienda
2-4 Anni
Anni esp
2-4 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Swiss Re?

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Attuario stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Attuario in Swiss Re in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $295,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swiss Re per il ruolo Attuario in United States è $159,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Swiss Re

Aziende Correlate

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse