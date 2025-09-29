Directory Aziendale
Swile
Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Brazil mediano presso Swile ammonta a R$256K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swile. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Swile
Analytics Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totale annuo
R$256K
Livello
L3
Base
R$206K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$50.4K
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Swile?

R$888K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Swile in Brazil sits at a yearly total compensation of R$312,507. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swile for the Ingegnere del Software role in Brazil is R$256,155.

