  • Stipendi
  • Manager di Programma Tecnico

  • Tutti gli stipendi Manager di Programma Tecnico

Swiggy Manager di Programma Tecnico Stipendi

La retribuzione Manager di Programma Tecnico in India presso Swiggy ammonta a ₹60.1K per year per L8. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹61.7K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swiggy. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L6
TPM I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
TPM II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
TPM III
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
TPM IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Swiggy, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager di Programma Tecnico la Swiggy in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹180,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swiggy pentru rolul de Manager di Programma Tecnico in India este ₹69,239.

