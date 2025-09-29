Directory Aziendale
Swiggy
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

Swiggy Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in India presso Swiggy varia da ₹89.8K per year per Engineering Manager a ₹127K per year per Senior Engineering Manager. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹96.5K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swiggy. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹160K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Swiggy, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Swiggy in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹165,474. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swiggy per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in India è ₹87,005.

