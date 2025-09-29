Directory Aziendale
Swiggy
Swiggy Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Swiggy varia da ₹23.4K per year per L6 a ₹126K per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹44K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swiggy. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L6
Software Engineer I(Livello Base)
₹23.4K
₹20.3K
₹3K
₹170
L7
Software Engineer II
₹48K
₹37.9K
₹9.8K
₹190
L8
Software Engineer III
₹98.3K
₹64.2K
₹34.1K
₹0
L9
Software Engineer IV
₹126K
₹90.4K
₹35.4K
₹0
₹160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₹30K+ (a volte ₹300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Swiggy, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Swiggy, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere Software di Produzione

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Swiggy in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹125,707. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swiggy per il ruolo Ingegnere del Software in India è ₹30,139.

Altre Risorse