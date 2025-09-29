La retribuzione Manager di Prodotto in India presso Swiggy varia da ₹46K per year per L6 a ₹125K per year per L11. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹96.1K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swiggy. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L6
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Swiggy, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
