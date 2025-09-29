Directory Aziendale
Swiggy
Swiggy Marketing Stipendi

La retribuzione totale Marketing media in India presso Swiggy varia da ₹50.2K a ₹70.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swiggy. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Retribuzione Totale Media

₹54.3K - ₹63.2K
India
Range Comune
Range Possibile
₹50.2K₹54.3K₹63.2K₹70.3K
Range Comune
Range Possibile

₹160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Swiggy, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in Swiggy in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹70,270. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Swiggy per il ruolo Marketing in India è ₹50,193.

Altre Risorse