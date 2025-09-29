Directory Aziendale
Swiggy
Swiggy Consulente di Management Stipendi

La retribuzione totale Consulente di Management media in India presso Swiggy varia da ₹179K a ₹251K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Swiggy. Ultimo aggiornamento: 9/29/2025

Retribuzione Totale Media

₹194K - ₹226K
India
Range Comune
Range Possibile
₹179K₹194K₹226K₹251K
Range Comune
Range Possibile

₹160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₹30K+ (a volte ₹300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Swiggy, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Consulente di Management tại Swiggy in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹251,090. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Swiggy cho vị trí Consulente di Management in India là ₹179,350.

Altre Risorse