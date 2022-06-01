Strategic Education Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Strategic Education varia da $52,260 in retribuzione totale all'anno per un Assistente Amministrativo nella fascia bassa fino a $180,900 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Strategic Education. Ultimo aggiornamento: 10/26/2025

Manager di Prodotto
Median $137K
Assistente Amministrativo
$52.3K
Manager di Data Science
$181K

Designer di Prodotto
$73.6K
Ingegnere del Software
$58.5K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Strategic Education è Manager di Data Science at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $180,900. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Strategic Education è $73,630.

