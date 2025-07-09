Directory Aziendale
Storyblok
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Storyblok Stipendi

Lo stipendio di Storyblok varia da $35,539 in retribuzione totale all'anno per un Risorse Umane nella fascia bassa fino a $149,250 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Storyblok. Ultimo aggiornamento: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Risorse Umane
$35.5K
Marketing
$56.7K
Ingegnere del Software
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Storyblok è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $149,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Storyblok è $56,715.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Storyblok

Aziende Correlate

  • Flipkart
  • Roblox
  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse