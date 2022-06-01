Directory Aziendale
Stoneridge
Stoneridge Stipendi

Lo stipendio di Stoneridge varia da $8,955 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $66,317 per un Ingegnere Meccanico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Stoneridge. Ultimo aggiornamento: 10/25/2025

Ingegnere del Software
Median $29.4K
Ingegnere Meccanico
$66.3K
Designer di Prodotto
$9K

Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Stoneridge è Ingegnere Meccanico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $66,317. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Stoneridge è $29,428.

