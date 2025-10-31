Directory Aziendale
StockX
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

StockX Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States mediano presso StockX ammonta a $230K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di StockX. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Pacchetto Mediano
company icon
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Totale annuo
$230K
Livello
Senior Software Engineering Manager
Base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
12 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso StockX?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In StockX, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in StockX in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $505,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in StockX per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United States è $210,000.

