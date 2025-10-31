Directory Aziendale
La retribuzione totale Marketing media in United States presso StockX varia da $86.1K a $125K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di StockX. Ultimo aggiornamento: 10/31/2025

Retribuzione Totale Media

$97.7K - $113K
United States
Range Comune
Range Possibile
$86.1K$97.7K$113K$125K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In StockX, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in StockX in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $124,950. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in StockX per il ruolo Marketing in United States è $86,100.

