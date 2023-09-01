Directory Aziendale
Stockbit
Stockbit Stipendi

Lo stipendio di Stockbit varia da $12,882 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $25,835 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Stockbit. Ultimo aggiornamento: 10/25/2025

Ingegnere del Software
Median $17K
Data Scientist
$12.9K
Marketing
$20.1K

Manager di Prodotto
$25.8K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Stockbit è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $25,835. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Stockbit è $18,570.

