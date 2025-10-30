Directory Aziendale
La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in Denmark presso Stibo Systems varia da DKK 724K a DKK 1.01M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Stibo Systems. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

DKK 776K - DKK 914K
Denmark
Range Comune
Range Possibile
DKK 724KDKK 776KDKK 914KDKK 1.01M
Range Comune
Range Possibile

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Stibo Systems in Denmark raggiunge una retribuzione totale annua di DKK 1,008,424. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Stibo Systems per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Denmark è DKK 723,996.

Altre Risorse