Stenn
Stenn Manager di Ingegneria del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Spain mediano presso Stenn ammonta a €137K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Stenn. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Stenn
Director of Engineering
Barcelona, CT, Spain
Totale annuo
€137K
Livello
M5
Base
€137K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
18 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Stenn?
Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Stenn in Spain raggiunge una retribuzione totale annua di €164,124. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Stenn per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Spain è €136,677.

