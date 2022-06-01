Directory delle Aziende
Stampli
Stampli Stipendi

L'intervallo di stipendi di Stampli va da $110,342 in compensazione totale all'anno per un Product Manager in Israel all'estremità inferiore a $125,485 per un Ingegnere del Software in United States all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Stampli. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Marketing
$119K
Product Manager
$110K
Ingegnere del Software
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Stampli is Ingegnere del Software at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $125,485. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Stampli is $119,400.

Altre risorse