SS&C Technologies Stipendi

Lo stipendio di SS&C Technologies varia da $10,621 in retribuzione totale all'anno per un Analista Finanziario nella fascia bassa fino a $249,240 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di SS&C Technologies. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025

$160K

Ingegnere del Software
Associate Software Engineer $86.8K
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $144K
Principal Software Engineer $200K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Contabile
Median $65K
Manager di Prodotto
Median $89K

Servizio Clienti
Median $64K
Recruiter
Median $40.3K
Manager di Operazioni di Business
$17.5K
Analista di Business
$94.4K
Data Scientist
$97.5K
Analista Finanziario
$10.6K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$121K
Legale
$196K
Consulente di Management
$69.7K
Designer di Prodotto
$11.5K
Manager di Progetto
$52.5K
Vendite
$102K
Ingegnere di Vendita
$108K
Manager di Ingegneria del Software
$249K
Architetto di Soluzioni
$214K
Manager di Programma Tecnico
$115K
Venture Capitalist
$186K
FAQ

The highest paying role reported at SS&C Technologies is Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $249,240. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SS&C Technologies is $97,510.

