Directory Aziendale
Sportradar
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Sportradar Stipendi

Lo stipendio di Sportradar varia da $84,253 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Prodotto in Slovenia nella fascia bassa fino a $136,518 per un Data Scientist in Canada nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Sportradar. Ultimo aggiornamento: 9/20/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $93.6K
Analista di Business
$133K
Data Scientist
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager di Prodotto
$84.3K
Manager di Programma
$93.9K
Manager di Progetto
$96.5K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Sportradar è Data Scientist at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $136,518. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sportradar è $95,220.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Sportradar

Aziende Correlate

  • Trimble
  • Genpact
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse