Splice Stipendi

Lo stipendio di Splice varia da $124,375 in retribuzione totale all'anno per un Analista Finanziario nella fascia bassa fino a $251,250 per un Sviluppo Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Splice. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $139K
Manager di Prodotto
Median $160K
Sviluppo Business
$251K

Analista Finanziario
$124K
Marketing
$235K
Designer di Prodotto
$220K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Splice è Sviluppo Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $251,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Splice è $190,072.

