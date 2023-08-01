Spirent Communications Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Spirent Communications varia da $87,063 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni di Marketing nella fascia bassa fino a $201,000 per un Ingegnere di Vendita nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Spirent Communications. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $135K

Ingegnere di Rete

Operazioni di Marketing
$87.1K
Manager di Prodotto
$152K

Ingegnere di Vendita
$201K
Manager di Ingegneria del Software
$164K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Spirent Communications è Ingegnere di Vendita at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $201,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Spirent Communications è $152,471.

Altre Risorse