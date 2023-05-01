Directory Aziendale
Spire Global
Spire Global Stipendi

Lo stipendio di Spire Global varia da $94,186 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $166,165 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Spire Global. Ultimo aggiornamento: 9/19/2025

$160K

Ingegnere di Controllo
$108K
Ingegnere del Software
$94.2K
Manager di Ingegneria del Software
$143K

Manager di Programma Tecnico
$166K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Spire Global è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $166,165. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Spire Global è $125,494.

