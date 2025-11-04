Directory Aziendale
Sopra Banking Software
Sopra Banking Software Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Prodotto media in France presso Sopra Banking Software varia da €76.8K a €107K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Sopra Banking Software. Ultimo aggiornamento: 11/4/2025

Retribuzione Totale Media

€83.3K - €101K
France
Range Comune
Range Possibile
€76.8K€83.3K€101K€107K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Sopra Banking Software?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Sopra Banking Software in France raggiunge una retribuzione totale annua di €107,304. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Sopra Banking Software per il ruolo Manager di Prodotto in France è €76,778.

