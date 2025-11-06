Directory Aziendale
Solera
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

  • Greater Bengaluru

Solera Ingegnere del Software Stipendi a Greater Bengaluru

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Bengaluru mediano presso Solera ammonta a ₹2.5M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Solera. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Solera
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹2.5M
Livello
Principal Engineer
Base
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
10 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Solera?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Solera in Greater Bengaluru raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,068,702. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Solera per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Bengaluru è ₹2,499,565.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Solera

Aziende Correlate

  • Uber
  • Apple
  • Tesla
  • Pinterest
  • Google
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse