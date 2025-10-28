Directory Aziendale
SOFTSWISS
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Ingegnere del Software

  • Tutti gli stipendi Ingegnere del Software

SOFTSWISS Ingegnere del Software Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Poland mediano presso SOFTSWISS ammonta a PLN 183K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SOFTSWISS. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
SOFTSWISS
Frontend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totale annuo
PLN 183K
Livello
L3
Base
PLN 183K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso SOFTSWISS?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
Don't get lowballed
Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte
Stipendi di Stage

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in SOFTSWISS in Poland raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 283,937. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SOFTSWISS per il ruolo Ingegnere del Software in Poland è PLN 176,976.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per SOFTSWISS

Aziende Correlate

  • Databricks
  • Spotify
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Apple
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse