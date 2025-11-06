Directory Aziendale
SoftServe Ingegnere del Software Stipendi a Warsaw Metropolitan Area

La retribuzione Ingegnere del Software in Warsaw Metropolitan Area presso SoftServe varia da PLN 140K per year per L2 a PLN 272K per year per L4. Il pacchetto di retribuzione in Warsaw Metropolitan Area mediano year ammonta a PLN 265K. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
(Livello Base)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Ultimi invii di stipendi
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso SoftServe?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere DevOps

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in SoftServe in Warsaw Metropolitan Area raggiunge una retribuzione totale annua di PLN 341,152. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SoftServe per il ruolo Ingegnere del Software in Warsaw Metropolitan Area è PLN 265,055.

Altre Risorse