La retribuzione Ingegnere del Software in Ukraine presso SoftServe varia da UAH 419K per year per L1 a UAH 2.74M per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in Ukraine mediano year ammonta a UAH 2.13M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SoftServe. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
