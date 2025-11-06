Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Ukraine presso SoftServe varia da UAH 419K per year per L1 a UAH 2.74M per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in Ukraine mediano year ammonta a UAH 2.13M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SoftServe. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
(Livello Base)
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Ultimi invii di stipendi
Quali sono i livelli di carriera presso SoftServe?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere DevOps

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in SoftServe in Ukraine raggiunge una retribuzione totale annua di UAH 3,506,580. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SoftServe per il ruolo Ingegnere del Software in Ukraine è UAH 2,128,995.

Altre Risorse