La retribuzione Ingegnere del Software in Mexico presso SoftServe varia da MX$710K per year per L2 a MX$891K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in Mexico mediano year ammonta a MX$657K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SoftServe. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
