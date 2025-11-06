La retribuzione Ingegnere del Software in Colombia presso SoftServe ammonta a COP 167.9M per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in Colombia mediano year ammonta a COP 201.06M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SoftServe. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione