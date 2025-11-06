Directory Aziendale
La retribuzione Ingegnere del Software in Bulgaria presso SoftServe varia da BGN 59.3K per year per L2 a BGN 61.9K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in Bulgaria mediano year ammonta a BGN 57.8K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SoftServe. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
(Livello Base)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso SoftServe?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere DevOps

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in SoftServe in Bulgaria raggiunge una retribuzione totale annua di BGN 129,178. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SoftServe per il ruolo Ingegnere del Software in Bulgaria è BGN 61,776.

