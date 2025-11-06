La retribuzione Ingegnere del Software in Bulgaria presso SoftServe varia da BGN 59.3K per year per L2 a BGN 61.9K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in Bulgaria mediano year ammonta a BGN 57.8K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SoftServe. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
