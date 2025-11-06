Directory Aziendale
SoftBank Ingegnere del Software Stipendi a Greater Tokyo Area

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere del Software in Greater Tokyo Area mediano presso SoftBank ammonta a ¥5.89M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di SoftBank. Ultimo aggiornamento: 11/6/2025

Pacchetto Mediano
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Totale annuo
¥5.89M
Livello
L3
Base
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.54M
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
4 Anni
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in SoftBank in Greater Tokyo Area raggiunge una retribuzione totale annua di ¥14,567,298. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in SoftBank per il ruolo Ingegnere del Software in Greater Tokyo Area è ¥3,573,168.

