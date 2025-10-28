Directory Aziendale
Societe Generale
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Manager di Ingegneria del Software

  • Tutti gli stipendi Manager di Ingegneria del Software

Societe Generale Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in India presso Societe Generale varia da ₹6.62M per year per L3 a ₹6.93M per year per L6. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹5M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Societe Generale. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Visualizza 3 Altri Livelli
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Societe Generale?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Societe Generale in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹14,008,999. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Societe Generale per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in India è ₹4,369,062.

Altre Risorse