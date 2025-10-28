Directory Aziendale
Societe Generale
  • Stipendi
  • Manager di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Manager di Prodotto

Societe Generale Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione Manager di Prodotto in India presso Societe Generale varia da ₹4.93M per year per L4 a ₹4.6M per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹4.5M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Societe Generale. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Societe Generale?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Societe Generale in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹5,730,145. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Societe Generale per il ruolo Manager di Prodotto in India è ₹4,636,968.

Altre Risorse