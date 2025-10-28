Directory Aziendale
Societe Generale
  • Stipendi
  • Analista Finanziario

  • Tutti gli stipendi Analista Finanziario

Societe Generale Analista Finanziario Stipendi

La retribuzione Analista Finanziario in United States presso Societe Generale ammonta a $250K per year per L2. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $250K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Societe Generale. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Quali sono i livelli di carriera presso Societe Generale?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in Societe Generale in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $250,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Societe Generale per il ruolo Analista Finanziario in United States è $250,000.

