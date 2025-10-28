Directory Aziendale
Societe Generale
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

Societe Generale Data Scientist Stipendi

La retribuzione Data Scientist in France presso Societe Generale varia da €41.3K per year per L1 a €31.1K per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in France mediano year ammonta a €44.5K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Societe Generale. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Quali sono i livelli di carriera presso Societe Generale?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Societe Generale in France raggiunge una retribuzione totale annua di €51,982. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Societe Generale per il ruolo Data Scientist in France è €39,882.

