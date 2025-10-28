Directory Aziendale
Societe Generale
  Stipendi
  Analista di Business

  • Tutti gli stipendi Analista di Business

Societe Generale Analista di Business Stipendi

La retribuzione Analista di Business in India presso Societe Generale ammonta a ₹2.68M per year per L3. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹1.8M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Societe Generale. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
Ultimi invii di stipendi
Quali sono i livelli di carriera presso Societe Generale?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in Societe Generale in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,555,332. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Societe Generale per il ruolo Analista di Business in India è ₹1,795,167.

