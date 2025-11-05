La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Greater Los Angeles Area presso Snap varia da $818K per year per L5 a $1.56M per year per L8. Il pacchetto di retribuzione in Greater Los Angeles Area mediano year ammonta a $670K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Snap. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L5
$818K
$234K
$584K
$0
L6
$648K
$270K
$367K
$11.7K
L7
$840K
$355K
$463K
$21.9K
L8
$1.56M
$338K
$1.19M
$37.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
100%
ANNO 1
In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:
100% matura nel 1st-ANNO (8.33% mensile)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (2.77% mensile)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (2.77% mensile)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (2.77% mensile)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ANNO 1
33%
ANNO 2
13%
ANNO 3
In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
54% matura nel 1st-ANNO (4.50% mensile)
33% matura nel 2nd-ANNO (2.75% mensile)
13% matura nel 3rd-ANNO (1.08% mensile)
Monthly vesting, no 1 year cliff