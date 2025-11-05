La retribuzione Ingegnere del Software in San Francisco Bay Area presso Snap varia da $208K per year per L3 a $927K per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in San Francisco Bay Area mediano year ammonta a $410K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Snap. Ultimo aggiornamento: 11/5/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$208K
$139K
$59.2K
$9.6K
L4
$412K
$198K
$214K
$0
L5
$570K
$247K
$323K
$347
L6
$758K
$281K
$443K
$34.1K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
100%
ANNO 1
In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:
100% matura nel 1st-ANNO (8.33% mensile)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (2.77% mensile)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (2.77% mensile)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (2.77% mensile)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ANNO 1
33%
ANNO 2
13%
ANNO 3
In Snap, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
54% matura nel 1st-ANNO (4.50% mensile)
33% matura nel 2nd-ANNO (2.75% mensile)
13% matura nel 3rd-ANNO (1.08% mensile)
Monthly vesting, no 1 year cliff
